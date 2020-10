WNBA – La serie finale tra Seattle Storm e Las Vegas Aces in diretta su Sky

Milano, 1° ottobre 2020. Non solo in quello maschile della NBA, manche nel campionato professionistico americano di basket femminile della WNBA è tempo di Finals. A contendersi il titolo, Las Vegas Aces e Seattle Storm, che si affronteranno da domani notte nella serie che vale il titolo, al massimo delle cinque partite, in programma all’IMG Academy di Bradenton, in Florida. Diretta di Gara1 a partire dalle ore 1 su Sky Sport Arena, con il commento affidato a Geri De Rosa e Marco Crespi.

Seguiranno Gara2, domenica 4 ottobre alle ore 21 su Sky Sport NBA, e Gara3, alle 1 della notte tra il 6 e il 7 ottobre, ancora su Sky Sport Arena. Le eventuali Gara4 e Gara5, nelle notti tra l’8 e il 9 e tra l’11 e il 12 ottobre. Tutti i match andranno in onda live in streaming su NOW TV e saranno disponibili su Sky Go, anche in HD. Tre i titoli vinti da Seattle, in altrettante finali giocate, mentre per Las Vegas è la prima Finals in assoluto della sua storia. Nelle semifinali Las Vegas ha avuto la meglio sulle Connecticut Suns, mentre Seattle ha sconfitto le Minnesota Lynx.

Di seguito, la programmazione delle Finals di basket WNBA su Sky, da Gara1 Gara3:

Notte venerdì 2-sabato 3 ottobre: Gara1

Ore 1 Las Vegas Aces-Seattle Storm Sky Sport Arena diretta

commento live Geri De Rosa e Marco Crespi

Domenica 4 ottobre: Gara2

Ore 21 Las Vegas Aces-Seattle Storm Sky Sport NBA diretta

commento live Geri De Rosa e Marco Crespi

Notte martedì 6-mercoledì 7 ottobre: Gara3

Ore 1 Seattle Storm-Las Vegas Aces Sky Sport Arena diretta

commento live Geri De Rosa e Marco Crespi