WNBA, sarà una regular season da 22 partite

La NBA ripartirà il 31 luglio, mentre la G League è cancellata. La WNBA, invece, dovrebbe disputarsi, con una regular season ridotta.

Si partirebbe il 24 luglio in una sede neutra individuata nella IMG Academy di Bradenton, Florida, a meno di 200km dal Walt Disney Land Resort della NBA. Lì sono presenti quattro campi da gioco.

Si tratterà di 22 partite per ogni squadra, rispetto alle 36 di una stagione normale. Partendo oltre due mesi dopo, si arriverà ad un taglio degli stipendi del 40%, quindi giocatrici e staff prenderanno il 60% di quanto stipulato.

La WNBA ha 12 squadre, con 12 giocatrici a roster. L’unica italiana è Cecilia Zandalasini per le Minnesota Lynx. Le campionesse in carica sono le Washington Mystics della neo scledense Natasha Cloud (ed Elena Delle Donne).

Per i Playoffs non si sa ancora se saranno come al solito, con gare secche al primo e secondo turno, mentre si disputeranno serie al meglio delle 5 sia in semifinale sia in finale WNBA.