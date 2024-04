WNBA, si ritira a 38 anni la leggenda Candace Parker

By

La WNBA perde un’icona, una leggenda del basket femminile mondiale: a 38 anni Candace Parker ha annunciato il ritiro ufficiale dopo 15 stagioni WNBA.

“Ho promesso che non avrei mai ingannato il Gioco e che lo avrei lasciato in un posto migliore rispetto a quando ho iniziato. Da vera competitiva ne vorrei giocare sempre una (stagione) in più, ma è giunto il momento. Il mio CUORE e il mio corpo lo sapevano, ma avevo bisogno di dare alla mia testa il tempo di accettarlo”.

410 partite di regular season e 66 di Playoffs soprattutto alle Los Angeles Sparks, prima di spostarsi negli ultimi anni a Chicago e Las Vegas. Un palmares ricchissimo, l’unica a riuscire a vincere Rookie dell’anno e MVP della regular season alla prima stagione WNBA, ma anche 3 titoli WNBA, 2 ori olimpici, miglior difensore dell’anno, MVP delle finali.