WNBA, Tina Charles lascia le Liberty e vola alle Washington Mystics

In WNBA mancano solamente due giorni al draft che si terrà in collegamento da remoto. Sarà il grande giorno di Sabrina Ionescu che verrà chiamata con la #1 dalle New York Liberty che per la prima volta hanno questa possibilità. Proprio la squadra della Grande Mela che ieri ha annunciato il nuovo logo, oggi ha dato via la sua stella Tina Charles in una trade con Mystics e Wings. La Charles è in WNBA dal 2010 e ha giocato con Sun e Liberty, con le quali ha raggiunto 7 volte la convocazione per l’All Star Game: in 330 partite ben 18.1 punti e 9.5 rimbalzi di media in carriera.

Ora le Liberty hanno le scelte 1, 9, 12, 13, 15 e 26, pronte a ricostruire la squadra da capo, con una guida designata come quella di Ionescu.

NEW YORK LIBERTY

Shatori Walker-Kimbrough

Tayler Hill

9ª, 12ª e 15ª scelta al draft 2020

Scelte delle Mystics al 2° e 3° giro del draft 2021

WASHINGTON MYSTICS

Tina Charles

DALLAS WINGS

Prima scelta Mystics 2021

Seconda scelta Liberty 2021

Le Liberty, fresche di nuova proprietà e di nuovo campo da gioco, hanno anche cambiato logo. Ecco com’è ora: