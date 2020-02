3×3, Chiara Consolini:”Mi guida la passione. Un onore vestire la maglia Azzurra”

“Quando giochi a basket, quello che conta di più è la passione e finché ne avrò non mi sentirò vecchia… fisico permettendo, ovviamente.” Chiara Consolini, 32 anni a maggio, dall’alto delle sue 76 presenze (con 443 punti) in Nazionale A, si è ritrovata in 30 giorni con due convocazioni con la Nazionale 3×3 Open femminile: “Non sono proprio alle prime armi con il 3×3, però. D’estate con le mie amiche ci gioco, mi diverto, per cui… comunque per me è un grande onore essere qui e vestire la maglia Azzurra vale tantissimo”.

Chiara, guardia della Passalacqua Ragusa, è a Parigi con la Nazionale 3×3 per partecipare al National Teams 3×3 Tournament, torneo di preparazione al PreOlimpico che si giocherà dal 18 al 22 marzo a Bangalore in India: “Sono molto contenta di essere stata convocata. E’ importante avere una chance di rappresentare l’Italia al PreOlimpico indiano”.

L’Italia partecipa al National Teams 3×3 Tournament con due formazioni: l’Italia Bianca con Chiara Consolini, Sara Bocchetti, Marcella Filippi e Olbis Futo André; la seconda formazione è l’Italia Blu con Deborah Carangelo, Giulia Rulli, Valeria Trucco e Martina Bestagno.

Le gare iniziano domani 7 febbraio nel pomeriggio con questo calendario:

7 febbraio

17:00 Svizzera-Italia Blu

17:45 Olanda-Italia Bianca

18:15 Italia Blu-Olanda 2

19:00 Italia Bianca-Francia 2

Ufficio Stampa Fip