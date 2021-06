La Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con

Master Group Sport, ha annunciato il lancio del nuovo progetto 3×3 ITALIA FIP

CIRCUIT durante la conferenza stampa svoltasi presso la Casa del Cinema all’interno di

Villa Borghese a Roma, alla presenza del Vice Presidente della FIP Gaetano

Laguardia e del Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria.

La scelta della location per la conferenza ha una valenza anche simbolica visto che da

Piazza di Siena si partirà con l’Opening Tournament, il primo torneo Master che si

giocherà nel week end del 5 e 6 giugno.

“La Federazione – ha affermato Gaetano Laguardia – ha deciso di intraprendere

insieme a Master Group Sport un percorso volto alla crescita del movimento 3×3, uno

sport che a Tokyo farà il suo debutto ai Giochi Olimpici. Nonostante il periodo difficile

dovuto alla pandemia, giocheremo, su tutto il territorio nazionale, 44 tornei: un risultato

che ha superato anche le nostre aspettative iniziali. Fondamentale per questa partenza è

stato anche il supporto dei Comitati Regionali, sono contento che sia presente oggi anche

il Presidente del Comitato Regionale FIP Lazio Stefano Persichelli. Questo circuito deve

rappresentare l’inizio di una nuova ripartenza e, speriamo, il ritorno alla normalità”.

Così Antonio Santa Maria: “Il 3×3 ITALIA FIP CIRCUIT è il coronamento di un lavoro

iniziato da FIP e MGS due anni fa. Insieme ai promoter e ai Comitati Regionali abbiamo

voluto dare una organizzazione strutturata al movimento 3×3. Le adesioni al circuito sono

state numerose, con 44 tornei, divisi in 4 fasce di importanza, distribuiti in maniera

omogenea in tutta Italia. Siamo contenti di partire da Roma, sede della Federazione, che

in questo 2021 festeggia il suo Centenario. Gli sponsor federali ci accompagneranno in

questa avventura, siamo convinti che per loro sia una grande occasione di visibilità

mediatica e televisiva”.

Tantissimi, come detto, i tornei che hanno aderito per questo primo anno di 3×3 Italia

FIP Circuit ed ognuno di questi costituirà una tappa per la qualificazione alla 3×3 ITALIA

FINALS, il grande evento conclusivo che assegnerà lo Scudetto 3×3 Open.

Il fascino di questo progetto appena nato, ma che ha già riscosso un ottimo successo, è

testimoniato dalla presenza di due promoter che sono stati invitati ad intervenire:

Andrea Budri, promoter del torneo Master “Il Campetto” di Carbonara Ticino (PV) e

Matteo Baruzzo, promoter del “SLF Under The Ring Road” di Roma.

“Il nostro è un torneo che coinvolge circa 200 squadre – ha dichiarato Andrea Budri –

per noi, e per tutti i promoter, far parte del circuito della Federazione è una grossa

opportunità di crescita strutturale e mediatica. Il fatto di avere a disposizione arbitri e

ufficiali di campo federali e di poter mettere in palio un montepremi, contribuirà senza

dubbio ad avere giocatori di alto profilo, alzando così il livello dell’intera manifestazione”.

“Partire da Roma – le parole di Matteo Baruzzo – dà un tocco magico a questo nuovo

inizio. Ho avuto modo di confrontarmi con giocatori, arbitri e organizzatori, c’è grande

attesa per la partenza. Per tutti, entrare a far parte del circuito federale, rappresenta una

grande opportunità di crescita”.

Prima dei saluti finali affidati ai due relatori principali Gaetano Laguardia ed Antonio

Santa Maria, sono arrivati i saluti e gli auguri per un buon inizio di circuito da alcuni ospiti

speciali che non hanno potuto presenziare all’evento, ma che hanno voluto far sentire la

propria vicinanza al 3×3 ITALIA FIP CIRCUIT. Le ragazze della Nazionale 3×3

Femminile, che da domani si giocheranno il preolimpico a Debrecen, e Giorgio Di

Bonaventura, baller numero 1 del ranking italiano, hanno invitato tutti a seguire gli

aggiornamenti del circuito sui canali Instagram e Facebook ufficiali @3x3ItaliaOfficial

e hanno augurato il meglio per l’inizio di una nuova splendida avventura che vedrà il

basket 3×3 assoluto protagonista.

Ufficio Segreteria Organizzativa

Tel. 02.67373817

E-mail: [email protected]

Responsabili Operativi

Michele Busacca cell. 349.3670126

Marco Caroli cell. 335.1394021

CONTATTI FIP

E-mail: [email protected]

Tutte le tappe del circuito

5/6 giugno 2021 – Opening Tournament, Roma – MASTER

20 giugno – Torneo Gattamelata 2021, Milano – CLASSIC

19/20 giugno – Torneo Armana, Tortona (AL) – MASTER

19/20 giugno – 3×3 Black Jesus, Guidonia Montecelio (RM) – CLASSIC

19/20 giugno – 3×3 Anagni Basketball Tournament, Agnani (FR) – BASIC

24/27 giugno – Trofeo Atri Cup 2021, Atri (TE) – CLASSIC

25/26 giugno – Basilicata Coast To Coast 3vs3 Potenza, Potenza – BASIC

26/27 giugno – Torneo Il Campetto, Carbonara Ticino (PV) – MASTER

26/27 giugno – I Re della Bassa, Mirandola (MO) – CLASSIC

26/27 giugno – 4° Memorial Matteo Bertolazzi, Cervia (RA) – CLASSIC

2/3 luglio – 3×3 Anzio Basketball Tournament, Anzio (RM) – BASIC

2/3 luglio – Marina di Castagneto Summer Cup 3×3, Marina di Castagneto (LI) – BASIC

3/4 luglio – Schiocchi Streetball Meeting, Modena – TOP

3/4 luglio – Torneo Easy Money, Padova – TOP

4 luglio – Memorial Colussi, Pavia – BASIC

3/4 luglio – Basilicata Coast To Coast 3vs3 Metaponto Lido, Metaponto Lido (MT) – BASIC

6/8 luglio – The Canestreet, Jesi (AN) – BASIC

5/11 luglio – #NtcSummerLeague, Reggio Calabria – TOP

10/11 luglio – 3×3 Amatrice Basketball Tournament, Amatrice (RI) – CLASSIC

10/11 luglio – Torneo Step Back, Marano Vicentino (VI) – MASTER

10/11 luglio – Basilicata Coast 3vs3 To Coast Rionero, Rionero (PZ) – BASIC

11 luglio – Gela Streetball 3×3 2021, Gela (CL) – CLASSIC

15/18 luglio – Torneo King of The Cage, Senigallia (AN) – TOP

15/18 luglio – Gragnano Summer League, Gragnano (NA) – CLASSIC

17/18 luglio – SLF Under the Ring Road, Roma – CLASSIC

17/18 luglio – Summer Square Contest 3×3, Veroli (FR) – CLASSIC

17/18 luglio – Torneo DKB, Fiorenzuola d’Arda (PC) – MASTER

17/18 luglio – Livorno 3×3 Final Weekend, Livorno – CLASSIC

18 luglio – Basket on the Beach. Barletta – CLASSIC

18/19 luglio – Back in Town, Prato – CLASSIC

23/24 luglio – Torneo Frittelli Maritime, Ancona – TOP

23/25 luglio – Valtrighe Basketball Tournament, Valtrighe (Bergamo) – TOP

22/25 luglio – Streetball Livorno, Livorno – TOP

24/25 luglio – Torneo We Got 48, Chieri (Torino) – TOP

24/25 luglio – 3vs3 Senza un Parquet, Francavilla (BR) – CLASSIC

24/25 luglio – Basilicata Coast To Coast 3vs3 Matera, Matera – CLASSIC

24/25 luglio – Heineken Sport Week, S. Benedetto del Po (MN) – BASIC

25 luglio – Basket on the Beach, Barletta – BASIC

29 luglio/1° agosto – Shock da Ground, Marsala (TP) – CLASSIC

31 luglio – 3×3 Pomezia, Pomezia (RM) – CLASSIC

31 luglio – Sun&Basket Special Edition, Acireale (CT) – CLASSIC

31 luglio – Torneo MI Games Finals, Santa Margherita Ligure (Genova) – TOP

30 luglio/1° agosto – Tigu 3×3 – Lavagna (Genova) – CLASSIC

30 luglio/1° agosto – Memorial Marco Zitella – Montesilvano (PE) – BASIC

Uff stampa FIP