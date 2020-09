3×3 Italia riparte da Reggio Emilia. 24 squadre per il primo evento dopo il lockdown

3×3 Italia riparte da Reggio Emilia. Nella città del Tricolore, in Piazza della Vittoria, venerdì 25 e sabato 26 settembre si terrà il Torneo 3×3 FIP, primo evento di 3×3 dopo il lockdown.

“Era un impegno preso dall’intero Consiglio Federale -spiega Gaetano Laguardia, vicepresidente FIP- tornare a giocare in sicurezza il 3×3 non appena possibile. Grazie alla Legabasket Femminile, ai Comitati Regionali FIP e all’advisor Master Group Sport, riusciamo a farlo. Decisamente un altro passo verso la normalità. Mi piace sottolineare che i ragazzi e le ragazze vengono da tutt’Italia, un chiaro segno di attenzione ed interesse.”

Il Torneo, organizzato da Master Group Sport, advisor della Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con la FIP, è riservato sia alle squadre maschili, sia a quelle femminile.

E sono proprio le ragazze ad essere protagoniste della prima giornata, venerdì 24, dalle 14:00 alle 19:00 (finale 18:30) Il Torneo 3×3 femminile vede 8 squadre protagoniste divise in 2 gironi. La formula prevede che dopo i gironi di qualificazione si disputeranno semifinali e finali. Le squadre sono state selezionate dalla Legabasket femminile.Queste le squadre partecipanti: Sanga Team Milano, Giants Basket Marghera, Libertas Moncalieri, Pink Basket Terni, Panthers Roseto, Lupe Basket San Martino, Bea Chieri Basket e Basket Team Crema.

Sabato 26 settembre dalle ore 11:20 alle ore 19:00 (finale 18:30) è il turno dei ragazzi: si giocherà il torneo 3×3 maschile con 16 squadre divise in 4 gironi. Le prime due di ogni girone accedono ai Quarti, a cui seguono Semifinali e Finale. Le squadre sono state selezionate dai Comitati Regionali FIP. Nel pomeriggio di sabato, collegamenti in diretta nelle varie edizioni di Sky Sport 24. Queste le squadre: Underdogs, Team Expert, FIP Lazio 1, Schiocchi Ballers Modena, Schiocchi Ballers Novellara, FIP Lazio 2, And1, Timbermilfs, Schiocchi Ballers FIP Comitato Regionale Emilia Romagna, Ball Don’t Lie, FIP Puglia, Team Raising Stars, Team Future, FIP Toscana, Abruzzo Basketball e Next Generation.

Montepremi: 1.500 euro per la categoria femminile (1000 euro per la prima squadra classificata e 500 euro per la seconda) e 3.000 Euro per quella maschile (2.500 euro per la per la prima squadra classificata e 500 euro per la seconda).

–

Uff stampa FIP