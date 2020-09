3×3 Italia, Team Expert si aggiudica il Torneo Maschile dopo quello femminile vinto dalla Sanga Team Milano

In Piazza della Vittoria a Reggio Emilia, si è concluso 3×3 Italia FIP, il Torneo di 3×3 che ha sancito la ripartenza degli eventi FIP, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza.

Team Expert, squadra del Friuli Venezia Giulia, ha battuto in finale Abruzzo Basketball 21-13 e non solo ha vinto il Torneo, ma si è assicurato il Montepremi di 2500 euro, mentre 500 euro sono andati alla squadra abruzzese. Mentre la Legabasket Femminile ha selezionato le squadre femminili che hanno giocato venerdì (con Sanga Team Milano che ha battuto Lupe Basket San Martino 14-10), i Comitati Regionali FIP hanno selezionato quelle maschili. Team Expert (composta da Davide Gorini, Adin Kavgic, Tim Skerbec ed Alessandro Petronio) ha rappresentato il Friuli Venezia Giulia e vinto il Torneo a punteggio pieno con 5 vittorie prima della scadenza del tempo regolamentare, in una giornata di sole e con poco vento. “Vittoria a parte, è stata un’esperienza più che positiva. Dopo il lockdown abbiamo finalmente vissuto una giornata di pallacanestro vera, anche se nel rispetto di tutte le norme di sicurezza”. E’ entusiasta Davide Gorini, capitano di Team Expert. “E’ stata una manifestazione organizzata e riuscita bene -aggiunge Davide- Noi giocatori ci siamo rivisti, ci siamo ritrovati e le partite sono state tutte di buon livello. E’ vero che abbiamo vinto cinque gare su sei prima dello scadere, visto che abbiamo raggiunto i 21 punti, ma non sono state mai facili e tutte combattute, finale compresa, a dispetto del punteggio finale che può ingannare”. L’altra squadra finalista, Abruzzo Basketball era composta da Giorgio Di Bonaventura, Giovanni Allodi, Marco Montanari, Salvatore Forte.

3×3 Italia FIP è stato organizzato da Master Group Sport, advisor della Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con la FIP. “E’ stato un evento molto importante. Volevamo dare un segnale di ripartenza. E’ stata una precisa volontà del presidente della FIP Giovanni Petrucci -ha commentato Antonio Santa Maria, direttore generale di Master Group Sport, che ha organizzato il Torneo insieme alla Federazione- Siamo tornati a giocare in piazza e non da soli: ci sono stati spettatori, e questo è molto importante, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Le gare sono state di grande intensità agonistica.”

3×3 Italia FIP

Torneo Maschile. I risultati delle gare

Girone A

Underdogs – Team Expert 10-21

Fip Lazio1 – Schiocchi Modena 17-21

Underdogs – Fip Lazio1 15-21

Team Expert – Fip Lazio1 21-9

Underdogs – Schiocchi Modena 11-15

Team Expert – Schiocchi Modena 15-12

Classifica: Team Experts 6, Schiocchi Ballers Modena 4, FIP Lazio1 2, Underdogs 0

Girone B

Schiocchi Novellara – Fip Lazio2 18-11

And1 – Timbermilfs 15-11

Schiocchi Novellara – And1 21-9

Schiocchi Novellara – Timbermilfs 17-7

FIP Lazio2 – Timbermilfs 20-6

FIP Lazio2 – And1 12-14

Classifica: Schiocchi Novellara 6, And1 4, FIP Lazio2 2, Timbermilfs 0

Girone C

FIP Puglia – Team Raising Stars 9-14

Schiocchi FIP Crer – Ball Don’t Lie 19-7

Ball Don’t Lie – FIP Puglia 10-8

Schiocchi FIP Crer – FIP Puglia 13-15

Schiocchi FIP Crer – Team Raising Stars 21-11

Ball Don’t Lie – Team Raising Stars 13-15

Classifica: Schiocchi Ballers FIP Crer 4, Team Rising Stars 2, Ball don’t lie 2, FIP Puglia 0

Girone D

Next Generation – Abruzzo Basketball 12-21

Next Generation – FIP Toscana 20-19

FIP Toscana – Abruzzo Basketball 11-21

Team Future – Next Generation 7-16

Team Future – Abruzzo Basketball 12-21

Team Future – FIP Toscana 12-9

Classifica: Abruzzo Basketball 6, Team Future 4, Next Generation 2, FIP Toscana 0

Quarti di Finale

Team Expert – And 1 21-10

Schiocchi FIP Crer – Team Future 22-9

Schiocchi Novellara – Schiocchi Modena 15-11

Abruzzo Basketball – Team Raising Stars 12-6

Semifinali

Team Expert – Schiocchi FIP Crer 21-20

Schiocchi Novellara – Abruzzo Basketball 13-21

Finale

Team Expert – Abruzzo Basketball 21-13

Ufficio Stampa FIP