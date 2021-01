3×3 Open Femminile. Raduno a Roma, 2-4 febbraio, in vista del Pre-Olimpico di Graz

II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del Raduno della squadra Nazionale Open Femminile 3×3 in preparazione per il Torneo Pre-Olimpico di Graz, dal 2 al 4 febbraio 2021 convoca:

Giocatrici

Bocchetti Sara (1993, 175, A. Dil.Minibasket Battipaglia)

Ciavarella Giulia (1997, 182, Ind. Fila San Martino Lupari)

Consolini Chiara (1988, 182, Passalacqua Ragusa)

D’Alie Rae Lin Marie (1987, 160, Segafredo Zanetti Bologna)

Filippi Marcella (1985, 186, Ind. Fila San Martino Lupari)

Santucci Mariella (1997, 175, Passalacqua Ragusa)

Tagliamento Marzia (1996, 181, Passalacqua Ragusa)

Trucco Valeria (1999, 192, Passalacqua Ragusa)

Giocatrici a disposizione

Orazzo Marida (1994, 178, A.Dil.Pall. Femm. Broni 93)

Russo Francesca Romana (1996, 177, Gesam Gas + Luce Lucca)

Staff

Responsabile Squadre Nazionali 3×3: Giovanni Petrucci

Allenatore: Andrea Capobianco

Preparatore Fisico: Fabio Saviozzi

Medico: Roberto Barbieri

Fisioterapista: Salvatore De Fusco

Team Manager: Maria Cristina Curcio

La Nazionale Open 3×3 Femminile è qualificata al Torneo di Pre-Olimpico di Qualificazione del 26-30 maggio (Graz, Austria) ed eventualmente al successivo che si terrà a Budapest a giugno in data da definire.

Programma

2 febbraio

Raduno 11:00, Roma presso Centro Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, Largo Giulio Onesti 1

Allenamenti 17:00-20:00

3 febbraio

Allenamenti 11:00-13:00, 18:00/20:00

4 febbraio

Allenamenti 09:30-11:30, 15:00-17:00

Fine Raduno

