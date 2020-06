FIBA Esports Open 2020 La eNazionale in campo da venerdì 19 giugno: ecco il palinsesto

Due partite con Russia e Lettonia venerdì 19 giugno, tre con Austria, Lituania e Ucraina

sabato 20 giugno ed infine Spagna, Svizzera e Cipro domenica 21 giugno. Otto partite in tre

giorni per la eNazionale che disputerà nel fine settimana la FIBA Esport Open 2020, prima

manifestazione di ebasketball organizzata dalla Federazione internazionale con la

partecipazione dell'Italia insieme ad altre 16 Federazioni.

Le gare saranno trasmesse sui social media. Quattro gare su Itabasket, la pagina Facebook

della FIP (https://www.facebook.com/FIPufficiale/), e quattro sulla pagina YouTube della

FIBA. Le partite trasmesse sul social media della FIP saranno commentate dall'ex azzurro

Andrea Pecile (tutte e tre le giornate), da Simone Trimarchi, caster, telecronista di video

giochi, già campione d'Italia di Starcraft nel 2001 (venerdì e sabato) e da Giancarlo Migliola

dell'Ufficio Stampa FIP (la gara di domenica). Oltre alla competenza, la passione per i

videogiochi caratterizza la scelta dei tre commentatori.

"Sono sempre stato un grande appassionato di videogiochi e nel corso della mia carriera

sportiva mi hanno sempre accompagnato tra la moltitudine di interessi extra basket che ho

avuto -afferma Andrea Pecile, 40 anni compiuti lo scorso 30 marzo- Ringrazio la FIP per aver

pensato a me per fare da pioniere a questo evento. Affronterò questa esperienza con la

massima solarità e sono sicuro che mi divertirò anch'io esattamente come i ragazzi che

partecipano alla manifestazione”.

Con 78 presenze e 517 punti in Nazionale, quello di Andrea, anche se in un altro ruolo, è un

po' un ritorno in Azzurro. Andrea Pecile ha partecipato al Campionato europeo del 2001, al

Campionato del mondo del 2006 e ha vinto i Giochi del Mediterraneo del 2005 con un suo

canestro da tre allo scadere in Finale contro la Grecia. In campionato, ha giocato ai massimi

livelli in pratica per vent'anni dal 1997 al 2007, segnando oltre 5000 punti in carriera, fra Italia

e Spagna, in serie A, come in serie A2. Ha fatto parte delle squadre di Gorizia, Ragusa,

Pesaro, Granada, Siena, Avellino, Siviglia, Breogan, Rimini, Jesi, Bologna, Capo d'Orlando e

Trieste, dove ha concluso la carriera.

Questo il palinsesto completo delle gare della eNazionale

FIBA Esport Open 2020

Venerdì 19 giugno

Italia-Russia (14:55) diretta FB Italbasket

Italia-Lettonia (15:35) diretta FB Italbasket

Sabato 20 giugno

Italia-Austria (14:05) diretta YouTube FIBA

Lituania-Italia (14:55) diretta FB Italbasket

Italia-Ucraina (16:15) diretta YouTube FIBA

Domenica 21.06

Spagna-Italia (14:05) diretta FB Italbasket

Svizzera-Italia (14:55) diretta YouTube FIBA

Cipro-Italia (16:55) diretta YouTube FIBA

Ufficio Stampa FIP