Cosa hanno in comune il basket e le partite dal vivo su https://nationalcasino.com/live-casino/live-baccarat? Sono entrambi molto popolari e hanno molti fan.

In effetti, il basket è uno degli sport di scommesse più popolari. La linea di scommesse per le partite della maggior parte dei campionati europei e americani è ben pianificata e contiene diversi risultati per le scommesse. Ciò dà ai giocatori la libertà di scegliere la giusta scommessa nell’ambito del gioco. In questo articolo analizzeremo le caratteristiche delle scommesse piazzate sul basket, parleremo dei tipi di eventi di linea e delle strategie di scommessa efficaci da applicare in questo sport.

Le caratteristiche delle scommesse sul basket

Spesso gli scommettitori cercano di scommettere sulle partite NBA. C’è un motivo: sono le più interessanti e popolari al mondo: il pubblico che segue questi incontri in TV supera le decine di milioni di persone nei cinque continenti. Ma sono difficili da analizzare: anche i giocatori più esperti possono sbagliare i loro pronostici per la NBA. Non è consigliabile ai principianti approcciarsi a questo campionato senza esperienza pratica nel settore delle scommesse e senza avere conoscenza delle specifiche del campionato e di ogni squadra.

Evidenziamo i vantaggi di scommettere sul basket:

● Linee e scenari variegati. I bookmaker offrono un’ampia gamma di totali e handicap, grazie ai quali lo scommettitore può allo stesso tempo rischiare quote elevate o assicurarsi una scommessa – rendendo più probabile la vittoria, ma con quote basse;

● Un gran numero di partite a stagione. Le partite si giocano tutti i giorni: se tra lasciamo l’NBA, succede la stessa cosa in Europa. Il basket si riduce in estate, ma a partire dall’autunno le partite si svolgono tutti i giorni, il che crea spazio per l’analisi e la visione;

● Accessibilità. Molti bookmaker trasmettono partite di diversi campionati. La qualità dell’immagine e del suono è alta e gli scommettitori possono facilmente guardare l’incontro e analizzarlo, quindi giocare dal vivo;

● Accesso alle statistiche. L’analisi delle statistiche è la chiave del successo nella previsione dei risultati del basket. La possibilità di analizzare le statistiche e guardare le partite con i propri occhi darà al giocatore le conoscenze necessarie per fare una previsione.

Il basket ha un solo svantaggio nelle scommesse: una formazione che cambia dinamicamente in modalità live. Gli eventi cambiano rapidamente nel corso delle partite, quindi i giocatori non hanno la possibilità di piazzare delle scommesse su condizioni determinate in anticipo. Per i giocatori che fanno previsioni pre-partita, questo non è un grosso problema. Gli scommettitori che iniziano piazzando delle scommesse sul basket alla fine saranno in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni, quindi questo problema è serio solo per i principianti.

Tipi di scommesse

The list of events in basketball matches is characterized by the following types of bets:

● Totale. Scommettere sulla prestazione in una partita/tempo/quarto. Distinguere tra totale e individuale, pari e dispari. Può essere un numero intero e frazionario – europeo e asiatico. Le scommesse possono essere effettuate in diretta e pre-partita, c’è una linea diversa per le frazioni temporali e la partita intera;

● Handicap. Indica il divario tra le squadre nel punteggio, chiamato anche handicap. Gli handicap possono anche essere di tipo europeo e asiatico – nel primo caso, i valori sono interi, nel secondo frazionari. Le scommesse sono accettate sull’intera partita, quarti e tempi. In alcuni bookmaker, ci sono scommesse sugli handicap nei tempi supplementari. Uno dei mercatini di scommesse più diffusi, insieme al totale;

● L’esito del gioco. Bisogna scegliere come finirà la partita: una vittoria per una delle squadre o un pareggio. Per i risultati della partita, ci sono due formazioni della lista – per i tempi regolamentari e per l’intera partita, tenendo conto dei tempi supplementari. È importante prestare attenzione a questo elemento quando si effettua una scommessa: a volte i giocatori d’azzardo commettono errori e scommettono sul risultato a intervalli regolari. Ricorda: se ci sono tre opzioni nei risultati – V1, X e V2 – allora le scommesse sono accettate per i tempi regolamentari poiché quando si tiene conto dei TS, il pareggio è impossibile;

● Tiri da due/tre punti. Un tipo di popolare scommessa statistica tra i giocatori esperti. Questa opzione di scommessa si apre dal vivo. Il significato della scommessa è determinare il totale dei tiri segnati –da due punti o tre punti.

Anche nella linea basket ci sono eventi legati alle statistiche – falli, intercettazioni, stoppate, passaggi, ecc. I tipi di scommessa sopra indicati si applicano anche a tutte queste opzioni – ad eccezione dei lanci, che si riferiscono anche alle statistiche.

Consigli per il giocatore

Nel basket sono importanti calcoli a freddo e un’attenta analisi. Gli sport di squadra sono più difficili da decodificare: i giochi sono influenzati dal personale e dall’atteggiamento mentale, dalla motivazione, dalla forma effettiva. Anche se la squadra sta giocando bene, l’uscita di un giocatore può influenzare l’ulteriore corso. Pertanto, informarsi sempre sulla formazione e studiare le notizie dei club. Meglio puntare poco prima della partita, quando si sa chi parteciperà. Le caratteristiche elencate sono obbligatorie per la valutazione e la considerazione, non dimenticarlo.

È importante gestire correttamente il proprio banco scommesse. Se il risultato viene analizzato correttamente, non ha senso andare all-in. Nelle scommesse è richiesta la sistematicità, quindi si consiglia di giocare scommesse flat – equal su ogni evento. È adatta anche la strategia di giocare a una percentuale fissa della banco – in questo modo il giocatore potrà vedere l’aumento del banco a breve termine e si concentrerà sul suo aumento futuro a lungo termine. Una gestione finanziaria competente con buoni tassi di passaggio superiori al 65% darà un buon profitto a qualsiasi distanza.

Strategie

I modelli di gestione finanziaria possono essere utilizzati dagli scommettitori unitamente alle strategie di scommesse di gioco. Tale simbiosi consentirà di costruire un chiaro sistema di previsione, aggiungendo analisi ad esso, e il giocatore riceverà uno schema di gioco con un profitto stabile a distanza, anche per i principianti.

Conclusione

Le scommesse sul basket sono un’attività divertente che rende la visione della partita più intensa e interessante. Applicando alle scommesse buon senso, analisi e aderenza alle regole delle strategie, puoi trasformare questa attività in una forma di reddito decente. I bookmaker pianificano ampiamente le partite, arricchiscono la linea e forniscono accesso alle statistiche di gioco e alla visualizzazione delle trasmissioni. Gli scommettitori hanno tutte le carte in regola per fare previsioni corrette: non resta che usarle correttamente.