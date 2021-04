L’estate sarà la stagione della ripartenza per il basket 3×3 italiano, con il via del

nuovo progetto 3×3 ITALIA FIP CIRCUIT, il circuito ufficiale dell’attività 3×3 Open, Maschile e Femminile,

che assegnerà il titolo di Campione d’Italia 3×3 Open.

Organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con Master Group Sport, il

circuito 3×3 Italia ha già raccolto numerose adesioni di tornei maschili e femminili, in programma tra

giugno e agosto 2021 in giro per l’Italia.

Il 3×3 ITALIA FIP CIRCUIT, che nasce anche nell’ottica di dare più forza ad una disciplina che a Tokyo

farà il suo debutto ai Giochi Olimpici, sarà presentato al pubblico con un evento inaugurale a Roma, a

pochi giorni dal torneo di apertura del circuito che si terrà nel weekend del 5 e 6 giugno proprio nella

Capitale. Il Master di Roma sarà il primo di una lunga serie di tornei che accompagneranno gli

appassionati fino alla 3×3 Italia Finals, il grande evento conclusivo che assegnerà ad agosto lo Scudetto

del 3×3 Open.

Tutti i tornei e i Promoter già attivi in Italia possono aderire al 3×3 ITALIA FIP CIRCUIT. In

considerazione dell’emergenza sanitaria che potrebbe incidere sul calendario ad oggi sono stati pianificati i

seguenti eventi:

Opening Tournament, Roma – 5/6 giugno (MASTER)

Gattamelata 2021, Milano – 12/13 giugno (CLASSIC)

Armana, Tortona (AL) – 19/20 giugno (MASTER)

Trofeo Atri Cup 2021, Atri (TE) – 24/27 giugno (CLASSIC)

Il Campetto, Carbonara al Ticino (PV) – 26/27 giugno (MASTER)

Memorial Colussi, Pavia – 4 luglio (BASIC)

King of the Cage, Senigallia (AN) – 3/4 luglio (TOP)

Easy Money, Padova – 3/4 luglio (TOP)

Step Back, Marano Vicentino (VI) – 10/11 luglio (MASTER)

Valtrighe basketball Tournament, Valtrighe (BG) – 10/11 luglio (TOP)

Darwin Knew Basketball, Fiorenzuola d’Arda (PC) – 17/18 luglio (MASTER)

We Got 48, Chieri (TO) – 24/25 luglio (TOP)

Shock da Ground, Marsala (TP) – 29 luglio/1 agosto (BASIC)

MI Games Finals, Santa Margherita Ligure (GE) – 31 luglio (TOP)

Intanto è possibile seguire il 3×3 Italia FIP Circuit sui profili Instagram e Facebook @3x3ItaliaOfficial e

sul sito ufficiale fip.it/3x3italia dove saranno disponibili aggiornamenti e contenuti esclusivi per tutti gli

appassionati.

A breve sarà inoltre possibile per i giocatori e per i promoter consultare il calendario dei tornei e registrarsi

direttamente dalla piattaforma Pick-Roll, App ufficiale del circuito, messa a punto per essere il supporto e il

principale punto di riferimento per organizzatori e ballers.

Gli eventi saranno organizzati nel rispetto dei protocolli vigenti in tema di emergenza sanitaria e le date

indicate, in accordo con i promoter, saranno prossimamente e ulteriormente ufficializzate in considerazione

dello sviluppo della situazione legata alla pandemia.

Ufficio Segreteria Organizzativa

Tel. 02.67373817

E-mail: [email protected]

Responsabili Operativi

Michele Busacca cell. 349.3670126

Marco Caroli cell. 335.1394021

CONTATTI FIP

E-mail: [email protected]

Uff stampa FIP