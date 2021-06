L’iconico pallone della grande “W” è stato scelto per tutti gli eventi 3X3 in Italia sotto egida

della Federazione …e debutta anche alle Olimpiadi di Tokyo 2021

3×3 ITALIA FIP CIRCUIT il nome del nuovo circuito di tornei federali, un format rivisitato, con 4 classi di

tornei ed un evento 3×3 Italia Finals che lancerà la ripartenza dell’estate dopo il lungo periodo di pandemia.

La filosofia Wilson continua quindi nella mission del coinvolgimento sempre più attento al

mondo dei giovani e non poteva mancare quindi la sua presenza anche all’interno del nuovo

progetto 3×3 ITALIA FIP Circuit, evento nato dall’organizzazione dalla Federazione Italiana

Pallacanestro, in collaborazione con Master Group Sport: il circuito ufficiale dell’attività 3×3 Open,

Maschile e Femminile che assegnerà il titolo di Campione d’Italia 3×3 Open.

Storicamente Wilson è stata la prima azienda ad avere realizzato un pallone specifico per il

basket 3×3, una disciplina nata come genere street che sta diventando sempre più praticata e che

sta riscuotendo sempre più attenzione anche dalle alte istituzioni sportive tanto da fare il suo

ingresso ufficiale come sport olimpico ai Giochi di Tokyo 2021.

E sarà proprio Wilson, l’azienda di riferimento a livello mondiale non solo nella produzione di

attrezzature, abbigliamento e accessori sportivi, ad accompagnare questi grandi eventi del

basket 3×3: sarà infatti il pallone utilizzato dalla Nazionale Italiana e la palla ufficiale alle

Olimpiadi di Tokyo 2021.

Un viaggio nella penisola quindi da Nord a Sud, passando per le città di Milano e Roma per

riscoprire il gusto della sfida, del divertimento che accompagneranno l’estate fino ad

agosto con l’assegnazione dello Scudetto del 3×3 Open. Un evento che intende dare

sempre maggiore risalto al basket 3×3 che concilia tutti gli aspetti di uno sport nato nei

playground, che farà il suo attesissimo debutto a Tokyo 2021.

“Siamo molto felici di aver raggiunto questo accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro,

grazie alla mediazione del gruppo Master Group, come Pallone Ufficiale del Campionato Italiano 3×3.

Wilson ha sempre creduto in questo progetto e ha sviluppato la ‘palla’ simbolo di questo sport che,

infatti, nasce nei Playground americani, dove ha sede l’HQ della Nostra Azienda. Sin dai tempi

dell’accordo con FIBA Wilson ha sempre dimostrato un grande interesse nei confronti di questa

spettacolare disciplina divenuta via via in crescita: lo dimostrano sia i numeri degli appassionati e dei

praticanti sia l’approdo all’evento sportivo più importante e atteso al mondo, ovvero i prossimi Giochi

Olimpici, dove Wilson sarà protagonista con il pallone ufficiale della disciplina. Crediamo molto in

questa partnership, anche e soprattutto come un nuovo inizio dello sport “di strada” dopo la terribile

Pandemia che ci ha colpito e che ci auguriamo ci lasci presto liberi di tornare a fare quello in cui

crediamo e per cui noi di Wilson lavoriamo: creare gli attrezzi migliori per permettervi di esprimere al

meglio il vostro sport… ci vediamo sui campi del Circuito FIP 3×3!”



FIBA 3X3 OFFICIAL GAME BASKETBALL

La struttura a tre strati by Wilson con cui è realizzato garantisce

un superiore controllo ottimizzando al massimo le performance

degli atleti. La palla da gioco Wilson Official FIBA 3×3 offre la

tecnologia brevettata Wave Triple Threat per un controllo

superiore. Questa tecnologia dispone di 24 canali aggiuntivi:

scanalature sul pallone che danno al giocatore più punti di

aderenza per controllarlo meglio, indipendentemente dal tipo e

dalle condizioni del campo.

La palla 3×3 FIBA presenta inoltre un design grafico dinamico in

blu e giallo che rispecchiano il sole e il cielo, le condizioni

outdoor in cui 3×3 viene tradizionalmente giocato

Uff stampa Wilson Team Sports Italy