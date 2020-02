National Teams 3×3 Tournament: i risultati del terzo giorno

Tre giornate intese di gare per valutare limiti e pregi individuali, ma soprattutto di squadra. “Siamo venuti a Parigi con due formazioni equilibrate per meglio capire come lavorare da qui al Pre Olimpico. Ogni formazione ha giocato otto gare, abbiamo avuto indicazioni importanti e la cosa che mi è piaciuta di più è che siamo riusciti a giocarcela con tutte, come si suol dire”. Andrea Capobianco, allenatore della Nazionale 3×3, da Parigi fa il resoconto della partecipazione dell’Italia, con due formazioni, al National Teams 3×3 Tournament.

“A giocarcela -continua Capobianco- in particolare come squadra. Ad esempio, andiamo via con la consapevolezza di dover migliorare a rimbalzo, che nel 3×3, se possibile, è ancora più importante che nel 5c5, così come con le certezze delle nostre qualità. Migliorando sui nostri limiti ed esaltando i nostri pregi ci permetterà di potercela giocare con tutte le altre squadre al Pre Olimpico”

A Parigi, causa infortunio, mancava Rae Lin D’Alie, MVP del Campionato del Mondo del 2018 vinto dall’Italia. “Mi piace poter dire che tutte le Azzurre sono stare protagoniste nelle diverse partite -continua Capobianco- e ne sono contento. Mi sarebbe piaciuto vedere Rae Lin qui con noi, ma purtroppo l’incidente le ha impedito di partecipare. Per il raduno che ci porterà al Pre Olimpico, che inizia il 9 marzo, dovremo valutare quindi non solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli fisici.”

Il Torneo di Qualificazioni Olimpica, il primo a cui ha diritto l’Italia, si terrà dal 18 al 22 marzo a Bangalore in India. Non dovesse qualificarsi, l’Italia, avrà una seconda chance al Torneo di Qualificazione che si terrà a Budapest, in Ungheria dal 24 al 26 aprile.

———–

Giornata conclusiva del National Teams 3×3 Tournament.

I risultati e i tabellini della terza giornata

Italia Bianca-Svizzera 10-8

Italia Bianca. André 3, Filippi, Bocchetti 2, Consolini 5

Italia Blu-Paesi Bassi_1 13-21

Italia Blu. Bestagno 10, Trucco, Carangelo 1, Rulli 2

Finale Quinto-Sesto posto

Italia Blu-Italia Bianca 12-21

Italia Blu. Bestagno 4, Trucco 4, Carangelo 3, Rulli 1

Italia Bianca. André 4, Filippi 6, Bocchetti 5, Consolini 6

Le gare della Prima giornata

Svizzera-Italia Blu 16-13 d1ts

Italia Blu. Carangelo 6, Bestagno 4, Trucco 2, Rulli 1

Paesi Bassi-Italia Bianca 14-21

Italia Bianca. Bocchetti 6, Olbis 9, Consolini 6, Filippi.

Italia Blu-Paesi Bassi_1 14-21

Carangelo 10, Bestagno 3, Trucco 1, Rulli

Italia Bianca-Francia 2 17-21

Italia Bianca. Bocchetti 5, Olbis 5, Consolini 6, Filippi 1

Le gare della Seconda giornata

Italia Bianca-Francia_1 15-20

Italia Bianca. André 2, Filippi, Bocchetti 7 Consolini 6

Francia 2-Italia Blu 10-14

Italia Blu. Bestagno 2, Trucco 2, Carangelo 8, Rulli 2

Francia 3-Italia Blu 16-17

Italia Blu. Bestagno 4, Trucco 1, Carangelo 11, Rulli 1

Paesi Bassi 2-Italia Bianca 15-18

Italia Bianca. André 6, Filippi 2, Bocchetti 4, Consolini 6

Italia Blu-Italia Bianca 19-10

Italia Blu. Bestagno 3, Trucco 1, Carangelo 11, Rulli 4

Italia Bianca. André 5, Filippi 1, Bocchetti 2, Consolini 2

Italia Bianca-Francia_2 9-15

Italia Bianca. André 2, Filippi 1, Bocchetti 4, Consolini 2

Italia Blu-Francia_1 11-20

Italia Bianca. Bestagno 5, Trucco 3, Carangelo 3, Rulli

——————————-

Italia

1. Andrè Olbis Futo (1998, 192, Famila Schio)

2. Bocchetti Sara (1993, 175, Pall. Vigarano)

3. Bestagno Martina (1990, 188, Umana Reyer Venezia)

4. Carangelo Deborah (1992, 164, Umana Reyer Venezia)

5. Consolini Chiara (1988, 182, Passalacqua Virtus Eirene Ragusa)

6. Filippi Marcella (1985, 186, Fila San Martino Lupari)

7. Rulli Giulia (1991, 185, Limonta Costa Masnaga)

8. Trucco Valeria (1999, 192, Akronos Tech Moncalieri)

Staff

Capo Delegazione Laguardia Gaetano

Allenatore Capobianco Andrea

Medico Barbieri Roberto

Fisioterapista De Fusco Salvatore

Team Director Migliola Giancarlo

Team Manager Curcio Maria Cristina

Fip.it