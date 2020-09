Ripartono le competizioni FIBA: al via il World Tour 3×3 a Debrecen

Dopo la sospensione di tutte le competizioni FIBA decretata lo scorso 13 marzo 2020, è Debrecen a ospitare la ripartenza degli eventi FIBA: è iniziato il FIBA 3×3 World Tour Debrecen Masters 2020. Dodici squadre si affrontano nel primo Masters della stagione nei giorni di sabato 29 e domenica 30 agosto 2020.

“Dopo cinque mesi, è fantastico vedere di nuovo i nostri atleti in campo”, ha dichiarato il Segretario Generale di FIBA, Andreas Zagklis, che si trova a Debrecen dove ha incontrato le autorità locali e gli atleti 3×3. “Sarà un’opportunità per tutti i tifosi 3×3 di guardare i propri giocatori preferiti di nuovo, e per tutti gli altri tifosi di scoprire questa spettacolare disciplina che debutterà nel mondo olimpico a Tokyo il prossimo anno”.

Il FIBA 3×3 World Tour – il più ambito dei circuiti professionistici 3×3 – è tornato con un programma di 3 Masters consecutivi, che si terranno tutti a Debrecen, la seconda città più grande dell’Ungheria: Debrecen Masters (29-30 agosto), Hungary Masters (1-2 settembre) e Europe Masters (4-5 settembre).

I giocatori hanno espresso la propria soddisfazione per il ritorno del 3×3 e ciò è dimostrato dai numeri: 13 dei 15 top team al mondo (21 in totale) parteciperanno a questi 3 Masters a Debrecen, incluso il team Novi Sad (Serbia) ed il giocatore numero uno della disciplina al mondo, il serbo Dusan Bulut – che ha vinto 4 delle ultime 8 edizioni, incluse le ultime 2.

Tutte le misure di salute e sicurezza richieste dalle autorità locali e nazionali e dalle “Guidelines for the Return of Basketball”, sviluppato dal FIBA Medical Advisory Group, sono state implementate con successo.

I fan possono guardare il livestream su youtube.com/FIBA3x3, seguire la copertura live sui canali @FIBA3x3 ed unirsi alla conversazione utilizzando l’hashtag #3x3WT.

Ufficio Stampa Fip