Tutti i temi del Consiglio Federale odierno

Si è tenuto a Roma (Sala Giunta CONI, Foro Italico) il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci.

Tra i principali argomenti trattati:

Kobe Bryant

Il Consiglio Federale, in apertura di seduta, ha osservato un minuto di silenzio per commemorare Kobe Bryant, la figlia Gianna e le altre sette vittime del tragico incidente avvenuto domenica 26 gennaio.

Onorificenze

Il presidente Petrucci ha annunciato che a Federico Casarin, presidente dell’Umana Reyer Venezia, è stata conferita la Stella d’Oro del CONI. A Casarin l’onorificenza verrà consegnata prossimamente alla presenza del patron Luigi Brugnaro e della squadra.

Lega di Serie A

Il Consiglio Federale è stato informato sugli incontri del presidente Petrucci con i tre presidenti di società delegati dall’Assemblea di Serie A.

Premi di Studio

Il 29 febbraio saranno consegnati a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, i 50 Premi di studio riservati a studenti-atleti della scuola Secondaria superiore meritevoli sia in campo sportivo, sia in quello scolastico.

Comitato Organizzatore EuroBasket 2021

Raffaele Pagnozzi, Nicola Schiavone, Roberto Saieva ed Andrea Cecchetti costituiscono il Comitato Organizzatore del girone italiano dell’EuroBasket 2021 che si giocherà a Milano.

Arbitri

Il presidente del CIA Stefano Tedeschi ha comunicato che, in via sperimentale, gli arbitri della prossima edizione della Coppa Italia di Serie A, saranno collegati in gara fra di loro con un sistema di audio comunicazione. Alla fine della manifestazione saranno fatte le opportune valutazioni per portare o meno questa iniziativa in tutte le gare del prossimo campionato di Serie A.

3X3

La sede del FIBA 3X3 Olympic Qualifying Tournament 2020, il preolimpico a cui partecipa la Nazionale 3X3 Open Femminile, si disputerà a Bangalore (India).

Ufficio Stampa Fip