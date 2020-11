[VIDEO] Milos Teodosic da record: career high in EuroCup

La Virtus Segafredo Bologna ha vinto una partita importantissima a Krasnodar in casa della corazzata russa del Lokomotiv Kuban. Nonostante un parziale rossoverde di 18-0 nel terzo quarto, la Virtus è riuscita a tenere e nel quarto periodo ha risposto allungando fino al 89-83 finale.

MVP e grande protagonista è Milos Teodosic che ha segnato ben 29 punti e 5 assist, tirando 6/9 da 2, 3/10 da 3 (ma tutte in momenti decisivi del match) e 8/9 ai liberi. Ha messo due triple dopo il parziale di 0-18 subìto dal Lokomotiv e poi un’altra per dare il +8 (e far partire i titoli di coda) a due minuti dalla fine.

E questo assist, così, in tranquillità…