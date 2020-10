[VIDEO] Daniel Hackett da career high a Belgrado

Daniel Hackett ha vissuto una serata magica sul parquet di Belgrado. L’altra squadra con la Stella Rossa nel simbolo, oltre al CSKA Mosca, ha battuto nel supplementare la corazzata russa (qui recap completo e tabellini)

L’esterno azzurro ha chiuso con 29 punti grazie ad un magistrale 6/8 dall’arco, oltre a 3/4 da 2 e 5/5 in lunetta. A coronare questa grande prestazione anche 5 rimbalzi, 3 assist e 2 rubate, per un totale di 39 di valutazione. Per lui massimo in carriera sia per punti che per valutazione complessiva.

Qui il video della sua incredibile partita:

Il CSKA Mosca ha avuto più volte la possibilità di vincere e, se fosse accaduto, Daniel Hackett sarebbe stato il miglior giocatore della serata, “premio” soffiato da un grande Jordan Loyd da 31 punti.

Con questo ko, il CSKA ha un record negativo dopo cinque partite: per ora solo due vittorie in questa EuroLega.