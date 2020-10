[VIDEO] Festival dello Sport – Jura, Morse, Peterson: He Got Game

Oggi è iniziato il Festival dello Sport, quest’anno eccezionalmente a Milano a causa del coronavirus.

Il primo appuntamento con la pallacanestro è con quella anni ’70, con Chuck Jura e Bob Morse in collegamento dagli Stati Uniti, e l'”arbitro” Dan Peterson.

Jura è stato per tre volte capocannoniere di Serie A con Milano, mentre Morse lo fu per sei volte con Varese. In una partita finirono con 45 punti, contro 39 dell’altro. Medie quasi sempre oltre i trenta punti a partita, e senza tiro da 3!

Jura ha giocato in Florida fino ai 65 anni, mentre ora si gode la pensione. Bob Morse ora insegna italiano in una scuola nella sua Portland.

