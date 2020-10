[VIDEO] Festival dello Sport – Melli, Gallinari, Belinelli: “Abbiamo chiesto alla NBPA di non sovrapporre stagione con PreOlimpico”

Nel weekend appena passato tra Trento e soprattutto Milano si è svolto il Festival dello Sport. Ovviamente era anche presente la pallacanestro, con i grandi del basket anni ’70 e Giacomo Gek Galanda a parlare del 3×3 e non solo.

Ieri è stato il turno dei tre alfieri azzurri in NBA, cioè Belinelli e Melli e Gallinari, intervistati da Davide Chinellato de La Gazzetta dello Sport. Il focus del video si concentra sulla nazionale, che a giugno sarà impegnata nel torneo PreOlimpico di Belgrado.

“La nazionale ha degli ottimi prospetti e si sta costruendo un progetto valido per il futuro”, ha detto Melli. “Abbiamo sempre detto di voler partecipare al torneo, ma con l’eventuale sovrapposizione della stagione NBA non potremmo andarci. Sarebbe davvero brutto”, ha ammesso Belinelli. Infine Gallinari in collegamento che ha portato alla ribalta ciò che i giocatori hanno chiesto alla loro associazione NBPA (lui è uno dei membri). “Abbiamo chiesto in molti che la NBA pensi a qualcosa per evitare che noi, come tantissimi altri nostri colleghi, saremo costretti a rinunciare ai Giochi, oppure al Torneo di qualificazione. Si potrebbe congelare la stagione per permettere la disputa di Torneo PreOlimpico ed Olimpiadi e poi riprendere, speriamo si arrivi ad un risultato condiviso”, ha concluso la stella dei Thunder.

Per Belinelli e Gallinari tra qualche giorno si spalancano le porte della free agency, mentre Melli ha un altro anno di contratto ai Pelicans.