[VIDEO] Il buzzer beater di Doncic a coronare una prestazione allucinante

Poco prima della palla a due viene deciso dallo staff medico che Luka Doncic potrà giocare, nonostante la caviglia infortunata in G3 non sia al meglio. Pochi minuti dopo Porzingis, già nominato in quintetto, si ferma nel prepartita e viene dichiarato out da G4.

Sembra tutto intavolato per il successo Clippers che aprirebbe loro la strada per il passaggio del turno. Ma Luka Doncic non la pensa così e, ben coadiuvato da un irresistibile Trey Burke, chiude con 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist con il 58% al tiro, cifre che non si vedevano da Robertson e Barkley. Ah, e questo gioiello per battere la sirena e pareggiare la serie…