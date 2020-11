[VIDEO] La doppia doppia di Marco Spissu contro Tenerife

La Dinamo Sassari ha dominato il terzo quarto della sfida contro Iberostar Tenerife e ha dato una bella dimostrazione del suo grande momento di forma. Sassari ha vinto con il punteggio di 92-72, un rotondo +20, nonostante le tantissime assenze (rotazioni a sei uomini per coach Pozzecco).

Se Jack DeVecchi ha infilato un 4/4 da 3, Miro Bilan ha chiuso con 18 punti e Tillman addirittura 21, parte del merito è anche di Marco Spissu che è riuscito a chiudere il match con 14 punti e ben 15 assistenze, suo record in Champions League. Per lui solo pochi secondi di riposo in tutta la partita, conclusa anche con 5 rimbalzi, 2 rubate e 3 triple segnate.

Andiamo a rivedere la sua prova, negli highlights della FIBA: