[VIDEO] La partita da career high di Nemanja Nedovic

Partita molto divertente a Tel Aviv, dove il Maccabi ha avuto la meglio sul Panathinaikos.

Tra i greci, però, spicca l’incredibile prestazione di Nemanja Nedovic che infila 39 punti, suo massimo in carriera, in meno di 30′ sul parquet. Queste le cifre in dettaglio della guardia serba ex Olimpia Milano. Mostruosa prestazione balistica con 7/9 da 2, poi 7/13 da 3 e 4/5 ai liberi. A questo ha aggiunto 8 falli subiti, 6 assist, 2 rimbalzi e 2 rubate, per una valutazione record di 45.

Di seguito il video della grande gara di Nemanja Nedovic: