Ieri sera l’Olimpia Milano ha vinto, prima dominando, poi rischiando terribilmente, fino alla festa per la vittoria sul Bayern Monaco. Ora a Colonia toccherà la semifinale con il Barcelona, ma l’obiettivo primario è stato raggiunto: dopo 29 anni i biancorossi tornano in semifinale di Eurolega.

Ecco i video della partita di ieri. Partiamo dall’MVP assoluto, Shavon Shields, autore di 34 punti suo record in Eurolega:

Poi tocca a Zach LeDay che ha fatto la miglior giocata della serata, una schiacciata da poster sopra Reynolds…

Ma non possiamo tralasciare l’importanza capitale di avere un Kyle Hines in squadra, con due giocate una più bella dell’altra. Partiamo dalla fine, quando ha salvato “capre e cavoli” per poi riavvolgere il nastro con la stoppata al sesto piano contro Reynolds e infine il canestro da sotto a confezionare il cioccolatino di Rodriguez.

Importante anche Punter che in un momento favorevole al Bayern ha messo 5 punti di fila per ricacciarlo subito indietro.

E infine riguardatevi tutti gli highlights di questa grandissima gara-5 che porta i ragazzi di coach Ettore Messina finalmente alle Final Four dopo tanta attesa e tante stagioni deludenti.