[VIDEO] Partita sontuosa di Danilo Gallinari: 38 punti e 10 triple

Danilo Gallinari era in ombra in questo inizio di stagione, trovando poco spazio nei giochi degli Atlanta Hawks. Ma oggi si è preso la scena.

Incandescente, ha chiuso con 38 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e 2 rubate con 10/12 da 3, 3/4 da 2 e due liberi.

Un primo tempo mostruoso di Trae e Gallo (49 in due) hanno spinto Atlanta ad un margine enorme controllato nella ripresa. Per Danilo Gallinari pareggiato il record in carriera di 24 punti in un tempo, inoltre ha fatto segnare il nuovo record di franchigia per triple segnate (10, battuto Steve Smith). Record anche per gli Hawks che non avevano mai infilato 23 triple in una partita.

Non segnava così tanto dal suo career high oltre 5 anni fa ed è la quarta miglior prestazione in carriera (47 punti, 40, 39 e appunto i 38 odierni). È ora 60° per triple segnate in NBA con 1251 in 631 gare.

Di seguito il video della prestazione di Gallinari:

Qui invece tutti i canestri, se volete la versione integrale di oltre tre minuti: