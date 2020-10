I Los Angeles Lakers sono campioni NBA per la 17ª volta nella loro storia. Il pensiero è andato immediatamente a Kobe Bryant, ricordato anche da Jeanie Buss e da LeBron subito dopo la fine di gara-6.

Subito dopo la fine di gara-6 si sono riversati per le strade di Los Angeles, vicino allo Staples Center. L’urlo “Kobe, Kobe” fa venire i brividi, come potete ascoltare in questi due video.

E questo, ripreso da un telefonino poco distante dallo Staples Center. Da brividi.